Glenny H Kairupan Diangkat Jadi Dirut Garuda Indonesia, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengumumkan perubahan susunan pengurus perusahaan, seperti mengganti posisi Direktur Utama (Dirut). Glenny H Kairupan diangkat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru menggantikan Wamildan Tsani.

Keputusan ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Auditorium Gedung Manajemen Garuda, Cengkareng, Rabu (15/10/2025).

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 68,65 miliar lembar saham atau setara 75,04 persen dari total saham dengan hak suara. Agenda rapat hanya berfokus pada satu hal, yakni perubahan jajaran pengurus perseroan.

Melalui keputusan rapat tersebut, pemegang saham secara resmi mengangkat Glenny H Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Wamildan Tsani, yang sebelumnya menjabat sejak 15 November 2024 dan kini diberhentikan dengan hormat.

Manajemen menegaskan bahwa perubahan struktur ini merupakan bagian dari strategi restrukturisasi dan penyehatan perusahaan yang telah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama, serta diawasi oleh BPI Danantara Indonesia.

Langkah ini juga mencakup optimalisasi model bisnis, penguatan struktur pendanaan jangka panjang, dan peningkatan tata kelola perusahaan, guna memastikan arah restrukturisasi yang berkelanjutan.

Inisiatif tersebut sejalan dengan strategi nasional pemerintah dalam memperkuat konektivitas udara domestik dan internasional, mendukung pemulihan sektor pariwisata, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai hub penerbangan kawasan Asia Tenggara.