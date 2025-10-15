Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Glenny H Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia Pengganti Wamildan Tsani

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |18:49 WIB
Profil Glenny H Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia Pengganti Wamildan Tsani
Glenny Jadi Dirut Garuda IIndonesia (Foto: Okezone/Garuda Indonesia)
JAKARTA - Glenny H Kairupan diangkat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Wamildan Tsani. Keputusan ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Auditorium Gedung Manajemen Garuda, Cengkareng, Rabu (15/10/2025). Pria kelahiran Manado 11 Februari 1949 itu sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Garuda Indonesia.

Dia memiliki karier di dunia politik sebagai Dewan Pembina Partai Garindra. Ia bahkan pernah mengikuti Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara di tahun 2015 dan Pemilihan Legislatif tahun 2019.

Dikutip laman resmi Garuda Indonesia, Glenny sempat melakukan pendidikan di American World University, Universitas Suryadarma, Akademi Penerbangan Indonesia, Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia (Akabri) pada tahun 1973.

Dia juga sempat ditugaskan Studi Strategis Luar Negeri di US ARMY, 25th Division, Hawaii. Kemudian Widyaiswara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

 

