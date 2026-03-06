Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambungan Listrik Gratis Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kurangi Kemiskinan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |08:50 WIB
Sambungan Listrik Gratis Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kurangi Kemiskinan
Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAListrik gratis bagi keluarga prasejahtera terus disalurkan. Sejak 2020, program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup, mendukung pendidikan, dan mendorong produktivitas ekonomi melalui penyediaan listrik yang aman dan layak.

PLN kembali menghadirkan listrik gratis ke 92 rumah, baik melalui penyambungan baru maupun penambahan daya listrik, sebagai kelanjutan inisiatif sosial yang melibatkan donasi pegawai.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, mengatakan program ini merupakan bentuk gotong royong pegawai PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik yang lebih layak.

“Dengan listrik yang hadir di rumah-rumah penerima, aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan beribadah dapat berjalan lebih nyaman,” ujar Andy, Jumat (6/3/2026).

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtadho, mengapresiasi langkah PLN yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Hadiah listrik ini tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa program Light Up The Dream menjadi wujud nyata komitmen pegawai PLN untuk berbagi dengan masyarakat. Program ini difokuskan bagi keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik.

 

1 2
