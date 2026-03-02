Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Batu Bara Dipangkas, Pasokan Listrik di RI Aman?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |20:11 WIB
Produksi Batu Bara Dipangkas, Pasokan Listrik di RI Aman?
Produksi Batu Bara Dipangkas, Pasokan Listrik di RI Aman? (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan adanya efek samping dari pemangkasan produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Kebijakan pemangkasan produksi di tengah peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO) dapat memicu tekanan pada sistem kelistrikan dalam negeri.

"Di Apindo kita khawatirkan malah bukan hanya produksi ini bisa berdampak kepada kelancaran pasokan kelistrikan dalam negeri, bahkan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) juga sudah menyampaikan kekhawatirannya," kata Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, produksi batu bara yang sebelumnya berkisar 400-600 juta ton kini dikabarkan mengalami pemangkasan signifikan. Sementara itu, kebutuhan domestik terus meningkat.

Dia menyebut pada tahun lalu, konsumsi batu bara dalam negeri tercatat sekitar 254 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 260–270 juta ton pada tahun ini.

Hendra mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, persetujuan RKAB hingga saat ini masih terbatas dan disebut-sebut baru berada di bawah angka 600 juta ton. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199288/batu_bara-ShT0_large.jpg
Ekspor Batu Bara Anjlok Sepanjang 2025, Nilainya Rp409,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192637/batu_bara-xPNL_large.jpg
Aturan Bea Keluar Batu Bara Tutup Celah Manipulasi Data Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190712/batu_bara-Lr9K_large.jpg
Bea Keluar Batu Bara Berlaku Januari 2026, Negara Bisa Raup Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910/biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174548/tambang-EaPx_large.jpg
Usai Nikel, AMM Garap Tambang Batu Bara Produksi 7 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170056/batu_bara_untuk_tanah_dan_tanaman-YdaS_large.jpg
Batu Bara Bisa untuk Tanah dan Tanaman Lewat Teknologi Hilirisasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement