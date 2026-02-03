Ekspor Batu Bara Anjlok Sepanjang 2025, Nilainya Rp409,1 Triliun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor batu bara Indonesia turun sepanjang periode Januari hingga Desember 2025. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor batu bara mengalami penurunan tajam sebesar 19,70 persen.

Angka tersebut merosot dari USD30,49 miliar pada tahun 2024 menjadi USD24,48 miliar atau setara Rp409,1 triliun di penghujung 2025.

“Nilai ekspor batu bara ini turun 19,70 persen juga secara kumulatifnya dari Januari sampai dengan Desember 2025,” ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Ekspor Batu Bara Indonesia Anjlok

Penurunan pada sektor batu bara tidak hanya terjadi pada nilai, tetapi juga volume. Secara kumulatif, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 3,66 persen menjadi 390,3 juta ton.

Sebaliknya, dua komoditas unggulan lainnya justru mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan.