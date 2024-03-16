Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Mudik Gratis untuk Masyarakat, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:30 WIB
Daftar Mudik Gratis untuk Masyarakat, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya
Pendaftaran mudik gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membuka beberapa program mudik gratis untuk beberapa moda transportasi. Mulai dari angkutan bus, kereta api, hingga penyeberangan kapal laut.

Terkait program mudik gratis tersebut, saat ini Kementerian sudah mulai membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Pendaftaran bisa dilakukan melalui online, maupun dilakukan secara offline di kantor pusat Kementerian Perhubungan.

Berikut MNC Portal merangkumnya, program mudik gratis tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sebanyak 722 unit bus untuk program mudik gratis di tahun 2024. Dari sejumlah unit bus tersebut, Ditjen Hubdat menyediakan sebanyak 30.088 kuota mudik gratis yang terdiri dari 24.368 orang untuk arus mudik dan 5.720 orang untuk arus balik.

Kota Tujuan Mudik dan Balik tahun ini sebanyak 33 kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan serta wilayah Sumatera.

Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dengan moda bus dapat mengunduh aplikasi “MitraDarat” di PlayStore atau AppStore pada smartphone. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari ini hingga tanggal 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

Pada aplikasi MitraDarat, calon pemudik melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email / akun Google. Selanjutnya masukkan nomor telepon (WhatsApp) dan masukkan kode OTP, jika diminta. Jika login sudah berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi MitraDarat dan pilih tab “event” untuk lihat menu Mudik Gratis.

Untuk melakukan pemesanan tiket mudik gratis, calon pemudik dapat memilih menu “Mudik Gratis” pada aplikasi MitraDarat. Lalu pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik, kemudian pilih armada bus yang sesuai. Setelah itu, calon pemudik dapat mengisi data diri. Pemesanan tiket diakhiri dengan meng-klik tombol “Selesaikan Pemesanan”.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920/menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807/kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/320/2993119/mudik-bersama-bumn-2024-erick-thohir-ingin-tekan-kecelakaan-pemudik-motor-hI7omStFOe.jpg
Mudik Bersama BUMN 2024, Erick Thohir Ingin Tekan Kecelakaan Pemudik Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991451/hati-hati-calo-tiket-mudik-gratis-angkutan-lebaran-2024-Mw8UK3VHL2.jpg
Hati-Hati Calo Tiket Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/320/2989317/banyak-mudik-gratis-pengusaha-bus-telolet-curhat-tiket-belum-laku-lckP8IIarH.jpg
Banyak Mudik Gratis, Pengusaha Bus Telolet Curhat Tiket Belum Laku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/320/2988966/menaker-dorong-perusahaan-adakan-mudik-gratis-bagi-karyawan-bsLQ7q1JX7.jpg
Menaker Dorong Perusahaan Adakan Mudik Gratis Bagi Karyawan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement