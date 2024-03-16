Daftar Mudik Gratis untuk Masyarakat, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membuka beberapa program mudik gratis untuk beberapa moda transportasi. Mulai dari angkutan bus, kereta api, hingga penyeberangan kapal laut.

Terkait program mudik gratis tersebut, saat ini Kementerian sudah mulai membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Pendaftaran bisa dilakukan melalui online, maupun dilakukan secara offline di kantor pusat Kementerian Perhubungan.

Berikut MNC Portal merangkumnya, program mudik gratis tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sebanyak 722 unit bus untuk program mudik gratis di tahun 2024. Dari sejumlah unit bus tersebut, Ditjen Hubdat menyediakan sebanyak 30.088 kuota mudik gratis yang terdiri dari 24.368 orang untuk arus mudik dan 5.720 orang untuk arus balik.

Kota Tujuan Mudik dan Balik tahun ini sebanyak 33 kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan serta wilayah Sumatera.

Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dengan moda bus dapat mengunduh aplikasi “MitraDarat” di PlayStore atau AppStore pada smartphone. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari ini hingga tanggal 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

Pada aplikasi MitraDarat, calon pemudik melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email / akun Google. Selanjutnya masukkan nomor telepon (WhatsApp) dan masukkan kode OTP, jika diminta. Jika login sudah berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi MitraDarat dan pilih tab “event” untuk lihat menu Mudik Gratis.

Untuk melakukan pemesanan tiket mudik gratis, calon pemudik dapat memilih menu “Mudik Gratis” pada aplikasi MitraDarat. Lalu pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik, kemudian pilih armada bus yang sesuai. Setelah itu, calon pemudik dapat mengisi data diri. Pemesanan tiket diakhiri dengan meng-klik tombol “Selesaikan Pemesanan”.