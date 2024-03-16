Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Ketersediaan Kereta Mudik Lebaran, 1,45 Juta Tiket Ludes Terjual

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:43 WIB
Cek Ketersediaan Kereta Mudik Lebaran, 1,45 Juta Tiket Ludes Terjual
Tiket kereta api periode musim libur Lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cek ketersediaan tiket kereta api mudik lebaran. PT Kereta Api Persero (KAI) mencatat total tiket terjual per hari ini, Sabtu (16/3/2024) sebanyak 1.457.452 tiket.

Angka tersebut merupakan akumulasi untuk jadwal keberangkatan H-10 lebaran (31 Maret) hingga H+10 lebaran (21 April). Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan total tiket terjual tersebut juga setara dengan 45% dari total tiket yang disediakan PT KAI pada mudik lebaran tahun ini sebanyak 3.209.991 penumpang.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujar Joni Martinus dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3/2024).

Lebih lanjut, Joni mengungkapkan setidaknya terdapat 10 KA terfavorit yang dipilih oleh calon pemudik pada lebaran 2024, seperti KA Airlangga relasi Pasarsenen-Surabaya Pasar Turi (PP), KA Bengawan relasi Pasarsenen-Purwosari (PP), KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP), KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang (PP), dan KA Matarmaja relasi Pasarsenen-Malang (PP).

Selain itu ada KA Pasundan relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng (PP), KA Kertajaya relasi Pasarsenenen-Surabaya Pasarturi (PP), KA Progo relasi Pasarsenen-Lempuyangan (PP), KA Brantas relasi Pasarsenen-Blitar (PP), serta KA Dharmawangsa relasi Pasarsenen-Surabaya Pasarturi (PP).

Sebelumnya PT KAI juga sudah mengeluarkan total 48 KA Tambahan lebaran yang saat ini pemesanan tiket sudah dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Sedangkan loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

