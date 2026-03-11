9,03 Juta Orang Diprediksi Naik Pesawat Terbang pada Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Achmad Syahir mengatakan, jumlah penumpang pesawat selama periode angkutan lebaran 2026 diproyeksikan mencapai 9,03 juta orang atau naik sekitar 2 persen dibandingkan periode tahun lalu.

Sementara itu, untuk pergerakan pesawat diperkirakan naik 3,24 persen menjadi 63.553 penerbangan dari sebelumnya 61.556 penerbangan. Sementara dua bandara tersibuk di Indonesia, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang jumlah penumpang diperkirakan 3,01 juta penumpang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 1,13 juta penumpang.

"Angkutan lebaran merupakan periode tersibuk di sepanjang tahun. Oleh karena itu, InJourney Airports bersama stakeholders berupaya memastikan ketersediaan kapasitas angkutan udara bagi pemudik dengan menyiagakan bandara untuk beroperasi 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai penerbangan termasuk mengakomodir penerbangan tambahan (extra flight)," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/3/2026).

Adapun lima bandara tersibuk pada Angkutan Lebaran 2026 ini adalah Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar dan Kualanamu Deli Serdang.

Guna memastikan kelancaran operasional dan pelayanan di tengah peak season ini, seluruh bandara di bawah InJourney Airports akan membuka Posko Terpadu Monitoring Data di periode angkutan lebaran pada 13 - 30 Maret 2026.

"Posko diaktifkan selama 18 hari sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memudahkan koordinasi di antara stakeholders bandara. Posko ini akan mengolah data dan laporan untuk menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, memastikan kelancaran operasional dan pelayanan bandara, serta kelancaran penerbangan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Achmad Syahir menuturkan InJourney Airports pada periode sibuk ini berkomitmen mewujudkan angkutan lebaran yang aman, selamat dan nyaman dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk Bersama Raih Kemenangan Jaga Keselamatan.