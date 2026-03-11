Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pelindo Perkuat Koordinasi Lintas Instansi Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |17:42 WIB
Pelindo Perkuat Koordinasi Lintas Instansi Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran 2026
Pelindo berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas jelang Lebaran 2026. (Foto: dok Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Lebaran 2026, Pelindo memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Koordinasi tersebut melibatkan Polda Metro Jaya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, serta asosiasi-asosiasi terkait.

Langkah ini dilakukan menyusul prediksi meningkatnya mobilitas kendaraan dibandingkan tahun lalu selama periode mudik dan arus balik Lebaran yang berpotensi berdampak pada kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama serta kawasan pelabuhan sebagai salah satu simpul penting distribusi logistik nasional.

Direktur Lalu Lintas Polda Metrojaya, Kombes. Pol. Komarudin, S.I.K,. M.M, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi rekayasa lalu lintas jelang hari raya Idulfitri.

“Kami telah menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalu lintas serta pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang guna memastikan arus mudik dan balik dapat berjalan dengan aman dan lancar, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk akses menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Komarudin.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Capt. Heru Susanto mengatakan, koordinasi lintas sektoral antara Pelindo dengan asosiasi harus selalu terjaga, terutama jika dikaitkan dengan antisipasi arus barang yang akan dikeluarkan jelang hari raya Idulfitri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/11/3206320//mudik_gratis_cermati-GdWC_large.jpg
Wujudkan Lebaran Bareng Keluarga, Ikut Mudik Gratis #MAUDIKBersama Cermati Fintech Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206319//kereta_api-iEOM_large.jpg
Kereta Api Merak Hanya Berhenti di Stasiun Cilegon pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206291//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-6xSD_large.jpeg
Menko AHY: Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Terjadi 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/340/3206282//ketua_pansus_11_dprd_kota_bandung_andri_gunawan-lIB6_large.jpeg
Kependudukan Jadi Fokus, DPRD Kota Bandung Rancang Strategi Kota Layak Huni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/340/3206276//gubernur_kalteng_tinjau_pasar_murah_dan_gpm-Y9Ji_large.jpg
Gelar Pasar Murah, Pemprov Kalteng Subsidi 1.700 Paket Sembako Jelang Idulfitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/470/3206274//rest_area-0Rd2_large.jpg
Daftar 15 Rest Area Fungsional Selama Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement