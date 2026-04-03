Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PTPP Perkuat Transformasi dan Fondasi Keuangan di Tengah Tantangan Industri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:38 WIB
PTPP Perkuat Transformasi dan Fondasi Keuangan di Tengah Tantangan Industri
PTPP perkuat transformasi dan kinerja keuangan di tengah tantangan industri. (Foto: dok PTPP)
A
A
A

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) terus memperkuat langkah transformasi bisnis dan fondasi keuangan Perseroan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang di tengah dinamika industri konstruksi nasional. 

Sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta dorongan untuk menghadirkan laporan  keuangan yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kondisi secara wajar, Perseroan melakukan  penyempurnaan penyajian atas laporan keuangan tahun buku 2024.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance, termasuk pencadangan berdasarkan evaluasi atas proses penyelesaian klaim sesuai mekanisme kontraktual. 

Selain itu, pada 2025 Perseroan juga melakukan langkah kehati-hatian melalui pengakuan penurunan nilai (impairment) atas asset tertentu pada entitas anak, termasuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang serta penyesuaian nilai persediaan, sebagai bagian dari penguatan kualitas aset dan penerapan manajemen risiko yang lebih prudent. 

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola perusahaan, serta penyesuaian terhadap dinamika industri. Hal ini tidak mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan operasional Perseroan.  

Kebijakan tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada periode  pelaporan tahun 2025. Namun demikian, manajemen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian  dari strategi Perseroan untuk memperkuat fundamental keuangan Perseroan dalam jangka panjang. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement