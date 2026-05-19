Gelar Donor Darah Rutin, PNM Dorong Budaya Solidaritas Sosial

Kegiatan donor darah rutin di lingkungan PNM telah menjadi bagian dari identitas budaya Perusahaan. (Foto: dok PNM)

JAKARTA – Di tengah dunia kerja yang semakin kompetitif dan serba cepat, berbagai Perusahaan berlomba menghadirkan berbagai employee engagement untuk menjaga produktivitas karyawan. Di antara beragam aktivitas internal yang berkembang, donor darah rutin menjadi salah satu program dengan dampak sosial paling nyata.

Ada pesan yang lebih besar tentang bagaimana Perusahaan membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga kepedulian sosial. Begitu pun donor darah di lingkungan PNM yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Perusahaan.

Aksi tersebut menunjukkan bahwa ada kontribusi sosial yang juga tumbuh di dalam ekosistem kerja. Donor darah menghadirkan dimensi keberlanjutan yang lebih dekat dan kemanusiaan yaitu membantu menjaga kehidupan sesama secara langsung.

Di sisi lain, kebutuhan darah di Indonesia masih menjadi tantangan yang terus dihadapi. Berdasarkan berbagai data kesehatan, kebutuhan kantong darah nasional setiap tahun masih membutuhkan dukungan besar dari donor sukarela.

Pelaksanaan donor darah yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026) ini disambut antusias oleh para karyawan. Sejak pagi, peserta secara bergantian mengikuti proses pemeriksaan kesehatan hingga donor darah sesuai prosedur medis yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat solidaritas antarpegawai di tengahaktivitas kerja sehari-hari.