Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Waspada Penipuan, BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Dilakukan lewat Online

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |21:33 WIB
Waspada Penipuan, BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Dilakukan lewat Online
BRI tegaskan seluruh proses pengajuan KUR BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online dengan tautan tidak resmi maupun media sosial. Perseroan memastikan bahwa setiap proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui petugas BRI dan diproses melalui Kantor BRI.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, tautan digital, hingga akun media sosial merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI.

“BRI tidak pernah menawarkan ataupun memproses pengajuan KUR secara online melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, maupun pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BRI. Seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui unit kerja resmi BRI dan diproses langsung oleh petugas BRI resmi,” ujarnya.

Dhanny menambahkan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Teras BRI, AgenBRILink, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

BRI juga menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apa pun di awal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/11/3219226//alfamart_sahabat_posyandu-jgdQ_large.jpg
Alfamart dan Darya-Varia Jangkau 2.800 Penerima Manfaat Posyandu di 28 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219117//menkomdigi_rapat_kerja_bersama_komisi_i_dpr_ri-Iqnu_large.jpg
Komdigi Blokir 13.000 Nomor Terindikasi Penipuan, Catut Nama DPR hingga Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/11/3218958//shopeevip_x_duolinggo-0vMu_large.jpeg
ShopeeVIP dan Duolingo Bikin Belanja Makin Hemat dan Upgrade Diri Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/11/3218930//ilustrasi_bayar_pajak_kendaraan-gFOX_large.jpg
Pemprov DKI Beri Ruang Transisi bagi Wajib Pajak Kendaraan untuk Tertib Administrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218830//krl-w1KZ_large.jpg
Viral Penumpang Kena Tipu Modus Pegawai Kementerian, Ini Respons KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218454//biduan_dangdut-68DI_large.jpg
84 Biduan Dangdut Tertipu Arisan Bodong, Rugi hingga Rp1,8 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement