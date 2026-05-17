ShopeeVIP dan Duolingo Bikin Belanja Makin Hemat dan Upgrade Diri Lebih Mudah

JAKARTA - Ada kepuasan tersendiri ketika rutinitas harian terasa sedikit lebih mudah, lebih hemat, dan lebih menyenangkan. Mulai dari menemukan barang incaran dengan promo yang pas, menikmati ongkir yang tidak lagi jadi drama saat checkout, sampai menyelipkan kebiasaan kecil yang membuat diri terasa lebih berkembang. Di tengah ritme hidup yang serba cepat, hal-hal sederhana seperti ini justru sering jadi bentuk self-reward yang paling terasa.

Kini semangat menghadirkan rutinitas baru yang menarik bisa dirasakan lewat keuntungan terbaru dari ShopeeVIP bersama Duolingo, aplikasi belajar bahasa yang mudah diikuti dan menyenangkan. Melalui kolaborasi ini, member ShopeeVIP bisa menikmati akses gratis Duolingo Super selama 1 bulan untuk belajar berbagai bahasa baru dengan cara yang lebih fleksibel, seru, dan mudah diselipkan di sela aktivitas harian.

Hal ini tentunya akan melengkapi pengalaman berlangganan ShopeeVIP yang menghadirkan berbagai keuntungan spesial dan eksklusif, sehingga pengguna tidak hanya bisa belanja lebih hemat dan praktis, tetapi juga punya cara baru untuk mengembangkan diri setiap hari.

ShopeeVIP X Duolingo: Sentuhan Baru untuk Hari yang Lebih Seru

Di era sekarang, belanja online bukan lagi sekadar membeli barang. Aktivitas ini sudah menjadi bagian dari cara banyak orang mengatur kebutuhan, mengekspresikan gaya, hingga memberi reward kecil untuk diri sendiri.

Ada yang menunggu promo untuk checkout skincare favorit, menyimpan fashion item incaran di wishlist, atau mencari momen paling pas untuk memenuhi kebutuhan harian dengan lebih hemat. Dengan ShopeeVIP, pengalaman tersebut terasa lebih tertata karena pengguna bisa menikmati berbagai keuntungan seperti Diskon 20 Persen Setiap Hari dan Gratis Ongkir Tanpa Batas, yang membuat proses belanja jadi lebih praktis, hemat, dan menyenangkan.

Lebih spesial lagi, melalui keuntungan terbaru bersama Duolingo, ShopeeVIP juga membuka ruang bagi pengguna untuk menyisipkan kebiasaan kecil yang lebih produktif dalam keseharian. Mulai dari belajar bahasa Inggris untuk kebutuhan sehari-hari, bahasa Korea agar makin paham K-Drama favorit, hingga bahasa lainnya yang selama ini ingin dicoba, semuanya kini bisa dimulai dengan cara yang lebih ringan lewat akses gratis Duolingo Super selama 1 bulan.

Dengan sesi belajar yang fleksibel dan menyenangkan, member ShopeeVIP dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan begitu, berlangganan ShopeeVIP tidak hanya membuat pengalaman belanja terasa lebih hemat dan praktis, tetapi juga memberi nilai tambah untuk mendukung kebiasaan positif dalam keseharian.