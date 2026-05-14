Bayar PBB-P2 Jakarta Kini Makin Mudah, Bisa lewat Berbagai Kanal Digital

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan langkah besar dalam transformasi digital. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kemudahan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini hadir dalam genggaman. Inovasi ini menjadi jawaban bagi jutaan warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi namun tetap ingin berkontribusi bagi kota tercinta.

Warga tidak lagi perlu meluangkan waktu khusus untuk datang ke kantor pajak atau bank di jam kerja. Dengan integrasi sistem yang luas, pembayaran kini dapat dilakukan melalui mobile banking, ATM, hingga berbagai marketplace populer dan gerai minimarket yang tersebar di setiap sudut kota.

"Kami menghadirkan layanan yang adaptif. Dengan kanal pembayaran yang beragam, pajak bukan lagi beban administratif, melainkan proses yang efisien, aman, dan tanpa kendala jarak maupun waktu," ujar Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta.

Namun, di balik kepraktisan ini, ada makna yang lebih dalam. Setiap rupiah dari PBB-P2 yang Anda bayarkan adalah bahan bakar utama penggerak pembangunan Jakarta. Mulai dari pemeliharaan jalan yang mulus, trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, hingga ruang terbuka hijau yang asri, semuanya bersumber dari kontribusi masyarakat.

Ke Mana Perginya Pajak Anda?

Pajak yang Anda bayarkan secara langsung mendanai program-program vital yang kita nikmati setiap hari:

Infrastruktur: Perbaikan drainase, penanggulangan banjir, dan penerangan jalan.

Layanan Sosial: Subsidi pendidikan (KJP Plus) dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

Transportasi: Pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan modern.

Membayar pajak tepat waktu bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi soal rasa memiliki terhadap Jakarta. Dengan proses yang kini hanya memakan waktu beberapa menit, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Inilah bentuk investasi nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, inklusif, dan sejahtera bagi kita semua.

(Agustina Wulandari )

