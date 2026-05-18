Alfamart dan Darya-Varia Jangkau 2.800 Penerima Manfaat Posyandu di 28 Kota

JAKARTA - Program Alfamart Sahabat Posyandu bersama PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) sukses jangkau lebih dari 2.800 penerima manfaat ibu dan anak pada pelayanan posyandu. Pelayanan ini telah digelar di 28 kota, pada April 2026 lalu.

Capaian ini menjadi langkah konkrit kedua perusahaan dalam berkontribusi langsung terhadap imunitas dan perkembangan anak-anak Indonesia. Layanan yang diberikan mencakup imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, hingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Seluruh layanan diselenggarakan oleh kader posyandu dan dinas kesehatan setempat guna memastikan pelayanan berjalan secara optimal.

Program Alfamart Sahabat Posyandu hadir di halaman gerai Alfamart Letjen Sutoyo, Jember, pada Selasa (14/4) lalu disambut antusias oleh warga sekitar. Para ibu yang membawa serta buah hatinya mengaku senang dengan kehadiran program ini.

Salah satu penerima manfaat, Linda (27 tahun), mengaku senang karena akses posyandu kini lebih dekat dengan tempat tinggalnya. “Maksudnya sama dengan posyandu pada umumnya, tapi ada banyak hal menarik di sini. Dekat dengan rumah,” ujarnya.

Sementara di Kota Lampung Selatan, juga mendapat antusias serupa dari para pesertanya. Salah satunya, Elisa (37 tahun), mengapresiasi kemudahan akses layanan posyandu yang kini hadir lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

“Pertama mendapat pemberitahuan oleh kader, kaget karena pelaksanaan posyandu sekarang di Alfamart. Karena lebih dekat dengan rumah dan sekaligus bisa berbelanja ke Alfamart sekaligus kita mendapatkan voucher belanja dari Alfamart. Terima kasih Alfamart,” katanya.

Alfamart: Posyandu Langkah Tepat Cegah Stunting