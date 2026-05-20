Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Kukuhkan Posisi sebagai Wajah Utama Bank Emas Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:36 WIB
Pegadaian Kukuhkan Posisi sebagai Wajah Utama Bank Emas Indonesia
Pegadaian sukses menjadi wajah utama Layanan Bank Emas di Indonesia. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian sukses merajai transformasi industri keuangan nasional dengan menjadi wajah utama Layanan Bank Emas di Indonesia. Dominasi ini kian kokoh seiring dengan langkah Asta Cita pemerintah yang agresif, khususnya dalam mendorong penguatan ekosistem bullion domestik.

Posisi istimewa tersebut bukan lahir secara instan, melainkan buah dari konsistensi Pegadaian dalam membangun ekosistem bisnis emas selama 125 tahun, jauh sebelum regulasi bank emas resmi berkembang di Tanah Air.

Transformasi Pegadaian terbukti menjadi katalis penting dalam mengubah perilaku investasi masyarakat. Jika dahulu Pegadaian identik dengan solusi pembiayaan tradisional melalui produk Gadai, kini telah bertransformasi menjadi pusat ekosistem investasi dan transaksi emas terintegrasi. Adapun lini layanan terlengkap dari Pegadaian, mulai dari Tabungan Emas, Cicil Emas, Gadai Emas, Deposito Emas, hingga perdagangan emas fisik melalui anak usahanya, PT Pegadaian Galeri 24.

Sebelum istilah “Bullion” atau "Bank Emas" ramai diperbincangkan, Pegadaian telah menjadi first mover investasi emas melalui produk Cicil Emas hingga Tabungan Emas. Inovasi ini mengubah persepsi masyarakat dari yang awalnya menganggap emas sebagai aset eksklusif, menjadi investasi inklusif yang dapat diakses dengan Tabungan Emas mulai dari Rp10.000. Masyarakat kini dapat dengan mudah menabung saldo emas secara konsisten dan mengambilnya kapan saja ke dalam bentuk fisik.

Ketidakpastian ekonomi global, tensi geopolitik yang dinamis, serta fluktuasi pasar keuangan beberapa tahun terakhir justru menjadi angin segar bagi bisnis emas Pegadaian. Emas kian diburu sebagai aset proteksi nilai (safe haven), memicu lonjakan transaksi Tabungan Emas secara masif.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/11/3219455//pnm_donor_darah-7hYl_large.jpeg
Gelar Donor Darah Rutin, PNM Dorong Budaya Solidaritas Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/25/3219397//bali_all_access_pass_dari_satusatu-gKAc_large.jpg
Pakai SatuSatu Bali All-Access Pass, Tonton Tari Kecak Uluwatu dan Atraksi Lainnya Jadi Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/11/3219319//pertamina_edukasi_transisi_energi_untuk_pelajar-nPBi_large.jpeg
Pertamina Dukung Edukasi Transisi Energi bagi Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/11/3219248//penipuan_bri-9oiP_large.jpg
Waspada Penipuan, BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Dilakukan lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/11/3219226//alfamart_sahabat_posyandu-jgdQ_large.jpg
Alfamart dan Darya-Varia Jangkau 2.800 Penerima Manfaat Posyandu di 28 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/11/3218958//shopeevip_x_duolinggo-0vMu_large.jpeg
ShopeeVIP dan Duolingo Bikin Belanja Makin Hemat dan Upgrade Diri Lebih Mudah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement