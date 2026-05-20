HOME FINANCE

Cashback hingga Rp100 Ribu, bank bjb Ajak Nasabah Bayar Pajak Lewat DIGI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |19:13 WIB
bank bjb hadirkan promo cashback pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi DIGI bank bjb. (Foto: dok bank bjb)
BANDUNG - Promo dan layanan terbaik terus dihadirkan bank bjb bagi masyarakat. Kali ini, salah satu program terbaru yang dihadirkan adalah promo cashback pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi DIGI bank bjb.

Program ini berlangsung mulai 11 Mei hingga 30 Juni 2026 ditujukan bagi nasabah yang ingin menikmati kemudahan pembayaran pajak kendaraan secara praktis langsung dari genggaman. Melalui program tersebut, nasabah dapat memperoleh cashback hingga Rp100 ribu untuk transaksi pembayaran pajak kendaraan mobil dan cashback Rp50 ribu untuk pembayaran pajak kendaraan motor.

Program cashback ini berlaku bagi masing-masing 1.000 nasabah pertama yang berhasil melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi DIGI bank bjb sesuai ketentuan yang berlaku.

Adanya program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan transaksi cepat, mudah, dan efisien. Melalui aplikasi DIGI bank bjb, proses pembayaran pajak kendaraan kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lokasi pembayaran. 

Kemudahan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital dalam aktivitas finansial sehari-hari. Selain memberikan kenyamanan transaksi, program cashback juga menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah loyal yang terus menggunakan layanan digital bank bjb.

Program ini berlaku bagi nasabah yang memiliki rekening aktif dan telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi DIGI bank bjb.

Setiap transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil dilakukan melalui aplikasi DIGI bank bjb akan secara otomatis masuk dalam program cashback sesuai kategori kendaraan. Nasabah kendaraan mobil berkesempatan memperoleh cashback sebesar Rp100 ribu, sementara pengguna kendaraan motor berhak mendapatkan cashback Rp50 ribu.

