bank bjb Perluas Layanan Perbankan melalui Kerja Sama Strategis dengan PT Taspen

JAKARTA – bank bjb terus memperluas sinergi guna menghadirkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Paling anyar, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama strategis dengan PT Taspen (Persero), terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pengelola jaminan sosial nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama Direktur Operasional PT Taspen (Persero) Tribuna Phitera Djaja dan turut disaksikan oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto serta Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) Elmamber Sinaga, di Auditorium PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi pelayanan keuangan bagi para penerima manfaat Taspen di berbagai daerah.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan yang telah terjalin antara bank bjb dan PT Taspen. bank bjb akan menghadirkan berbagai keunggulan layanan perbankan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta Taspen.

Sinergi yang dibangun juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembayaran manfaat. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, proses penyaluran dana diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman bagi penerima manfaat.

Kerja sama ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan perbankan bagi peserta Taspen, khususnya para pensiunan. Kehadiran layanan yang mudah dijangkau diharapkan mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan modern.