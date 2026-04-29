Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

RUPST bank bjb Resmi Tunjuk Pengurus Baru, Dorong Tata Kelola Lebih Solid

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:41 WIB
bank bjb gelar RUPST tahun buku 2025. (Foto: dok bank bjb)
A
A
A

BANDUNG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa (28/4/2026). Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Okezone Stories RUPST Bank BJB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/11/3215288//undian_debit_fc_barcelona-OZrn_large.jpeg
BRI Gelar Undian Debit FC Barcelona, Peluang Nasabah Nonton Langsung di Camp Nou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/16/3215278//lemomo_tebar_hadiah_lebih_dari_rp1_miliar_di_awards_ceremony_challenge_ramadan-IqeR_large.jpeg
Lemomo Tebar Hadiah Lebih dari Rp1 Miliar di Awards Ceremony Challenge Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/11/3215271//raja_emas-UgpA_large.jpg
Ciri-Ciri Toko Emas Tepercaya, Raja Emas Pilihan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/11/3215149//nasabah_pnm_amaliyah-vI7s_large.jpeg
Sulap Sampah Jadi Berkah, Kisah Haru Amaliyah Kurangi Limbah bersama PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/11/3214999//pgn_raih_silver_asia_pacific_stevie_awards_2026-H5V9_large.jpeg
PGN Raih Penghargaan Internasional atas Inovasi Edukasi Energi Taman Jargas Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/11/3214996//pgn_bukukan_laba_periode_kuartal_i-7rJ6_large.jpg
PGN Jaga Kinerja Solid pada Kuartal I-2026, Fokus Layanan Domestik dan Disiplin Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement