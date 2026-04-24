bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital lewat Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM

JAKARTA - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperingati momentum Hari Kartini. Kali ini, bank bjb menghadirkan kegiatan edukasi bertajuk “Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM Wiranesia” dengan tema Pemasaran Digital bagi UMKM.

Kegiatan diselenggarakan di Graha Wiranesia, Jakarta Selatan, dengan melibatkan puluhan pelaku usaha yang aktif mengembangkan bisnisnya. Sebanyak 45 pelaku UMKM binaan Wiranesia turut berpartisipasi dalam kegiatan.

Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bank bjb dalam memperkuat ekosistem UMKM agar semakin berkembang. Selain itu, kegiatan juga diarahkan agar pelaku UMKM menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Tidak hanya itu, bank bjb juga mendorong agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Sektor UMKM sendiri diketahui memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusinya tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Menariknya, sektor ini banyak digerakkan oleh kaum perempuan yang berperan sebagai pelaku usaha.