Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - PLN melaporkan terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Pemadaman listrik ini dikarenakan adanya gangguan suplai listrik.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Saat ini PLN fokus lakukan upaya penormalan.

"Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123," katanya.



(Dani Jumadil Akhir)

