ESDM Minta PLN Kebut Pemulihan Listrik di Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |15:18 WIB
Listrik Mati (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) untuk memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot saat ini pihaknya bersama Kementerian Sekretariat Negara dan PT PLN (Persero) terus melakukan koordinasi intensif dalam penanganan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (23/5).

“Kementerian ESDM sebagai regulator dan pengawas subsektor ketenagalistrikan memberikan perhatian serius terhadap kejadian (blackout) ini. Kami memahami gangguan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah terdampak,” kata Yuliot dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Ia juga memastikan investigasi teknis dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif guna mengetahui akar penyebab gangguan serta menyiapkan langkah mitigasi supaya kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses pemulihan guna memastikan pasokan tenaga listrik kembali andal dan aman bagi masyarakat.

“Pada tahap awal pasca padam meluas kami telah menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan ke lapangan dan akan diperkuat tim berikutnya untuk melakukan investigasi lebih intensif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Tri menambahkan, selain proses pemulihan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan arahan agar PLN melakukan peningkatan keandalan backbone sistem Sumatera dengan pembangunan pembangkit dan transmisi 500 kV/275 kV dan penguatan keandalan sub sistem di setiap provinsi.

 

5 Fakta Blackout Sumatera, Listrik Padam Massal karena Cuaca Buruk
Mengapa Tagihan Listrik Berbeda Tiap Bulannya? Ini Penjelasannya
Dirut PLN Ungkap Penyebab Sumatera Blackout, Listrik Padam Imbas Gangguan Cuaca hingga Efek Bencana Banjir
Dirut PLN Minta Maaf Listrik Padam Massal di Sumatera
Listrik Padam Massal di Sumatera, Ternyata Ini Penyebabnya
Apakah Listrik Lebih Mahal Dipakai saat Jam 17.00–22.00? 
