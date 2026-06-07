Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih: Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |13:25 WIB
Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih: Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih: Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal masuk Kabinet Merah Putih. Said akan dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026).

Hal ini dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, Said akan diberi amanat untuk duduk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Dia menyatakan mendukung masuknya Said ke Pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela-selang Kongres KPBI, di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Andi meyakini, masuknya Said ke Pemerintahan Prabowo tidak akan melunturkan ideologis dan perjuangan kesejahteraan buruh.

“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” terang Andi.

“Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215973/kementerian_pu-1ANh_large.png
Menteri PU Lantik 7 Pejabat Eselon I: Dari Sekjen hingga Dirjen SDA, Ini Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement