Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih: Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih: Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal masuk Kabinet Merah Putih. Said akan dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026).

Hal ini dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, Said akan diberi amanat untuk duduk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Dia menyatakan mendukung masuknya Said ke Pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela-selang Kongres KPBI, di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Andi meyakini, masuknya Said ke Pemerintahan Prabowo tidak akan melunturkan ideologis dan perjuangan kesejahteraan buruh.

“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” terang Andi.

“Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan,” imbuhnya.