HOME FINANCE

Fitur Life Goals di wondr, Bantu Nasabah BNI Siapkan Dana Haji Lebih Terarah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:00 WIB
Fitur Life Goals di wondr, Bantu Nasabah BNI Siapkan Dana Haji Lebih Terarah
BNI menghadirkan fitur Life Goals pada aplikasi wondr by BNI. (Foto: dok BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan fitur Life Goals pada aplikasi wondr by BNI untuk membantu nasabah merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk mempersiapkan dana ibadah haji secara lebih terstruktur dan terarah.

Fitur tersebut memungkinkan nasabah menetapkan target tabungan sesuai tujuan keuangan tertentu, seperti 'Tabungan Haji', lengkap dengan pengaturan nominal setoran rutin dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan ibadah haji yang membutuhkan perencanaan matang.

"Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan keuangan mereka secara lebih terstruktur, termasuk untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan finansial yang direncanakan sejak dini. Tingginya biaya penyelenggaraan haji dan panjangnya masa tunggu keberangkatan membuat perencanaan keuangan menjadi aspek penting bagi calon jemaah.

