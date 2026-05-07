Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Jadi Operator Cisem II, Pertagas Siap Mengalirkan Gas Bumi Perkuat Ketahanan Energi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |11:55 WIB
Jadi Operator Cisem II, Pertagas Siap Mengalirkan Gas Bumi Perkuat Ketahanan Energi
Pertagas siap mengalirkan gas bumi sebagai operator Pipa Cisem II. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026 lalu, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS. Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) dimana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I). 

Direktur Utama Pertagas Indra P. Sembiring mengatakan bahwa Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak 2023. Sehingga Perusahaan meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menunjukan kesiapan untuk mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional. 

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih, lalu juga memberikan nilai tambah sektor hulu migas, dan yang terpenting adalah mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Indra.

Pipa Cisem 2, lanjutnya, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa,” kata Indra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216867//pemprov_dki_jakarta_keringanan_pbb_p2-o8RF_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan Skema Pengurangan Pajak, Bayar PBB-P2 2026 Bisa Lebih Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216865//taspen_serahkan_manfaat_bagi_asn_nakes_rscm_kecelakaan_kereta-94pr_large.jpeg
TASPEN Serahkan Manfaat bagi Nakes RSCM, Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/12/3216862//iforte_national_dance_competition_inspirasi_diri-Vz9l_large.jpg
Sumatra Dominasi Finalis The Audition, Surabaya dan Bali Gemilang di iForte National Dance Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216830//shopeepay_pasti_gratis_kirim_uang-gZ6s_large.JPG
ShopeePay Kenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216757//tugu_insurance-YdkB_large.jpeg
Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Catatkan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/11/3216725//pekerja_bri_lakukan_transplantasi_terumbu_karang_di_perairan_kepulauan_sabang-7FbQ_large.jpeg
Insan BRILiaN Lakukan Transplantasi Terumbu Karang, Pulihkan Ekosistem Laut di Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement