ShopeePay Kenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet

JAKARTA – Aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye “Pasti Gratis Kirim Uang”, yang memungkinkan pengguna melakukan transfer gratis ke semua e-wallet dan ke semua bank sepuasnya tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi. Dengan begitu, pengguna dapat bertransaksi lebih praktis, hemat, dan menguntungkan dalam satu aplikasi.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari mengatakan, pihaknya melihat aktivitas kirim uang semakin menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat. Trennya mulai beralih menggunakan dompet digital karena mudah dan praktis.

"Kini, masyarakat dapat bertransaksi langsung dari ponsel mereka dengan lebih cepat dan efisien. Melalui kampanye Pasti Gratis Kirim Uang, aplikasi ShopeePay ingin menghadirkan solusi yang lebih fleksibel dan menguntungkan, di mana pengguna dapat bertransaksi tanpa biaya tambahan,” ujarnya.

Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-wallet Sepuasnya Tanpa Minimum Transaksi

Aplikasi ShopeePay memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan kirim uang sepuasnya ke bank, e-wallet, dan virtual account, tanpa dikenakan biaya admin. Layanan ini juga hadir tanpa minimum transaksi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk nominal kecil maupun jumlah yang lebih besar.