Pengguna Kartu Kredit BRI Mastercard Bisa Nikmati Potongan Harga di Aplikasi Grab

JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menghadirkan program menarik bagi nasabah setia melalui kolaborasi dengan Grab. Inisiatif ini menawarkan berbagai potongan harga yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mobilitas, konsumsi, hingga pengiriman instan dokumen maupun layanan lainnya yang semakin relevan dengan aktivitas harian masyarakat.

Melalui program yang berlangsung pada periode 27 April hingga 30 Juni 2026, pemegang BRI Kartu Kredit Mastercard dapat menikmati potongan harga untuk berbagai layanan Grab, mulai dari pemesanan makanan melalui GrabFood, perjalanan menggunakan GrabCar, hingga pengiriman barang lewat GrabExpress. Promo ini menjadi bagian dari strategi BRI dalam menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan gaya hidup digital masyarakat saat ini.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa program spesial ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan oleh nasabah dalam kehidupan sehari-hari.

“BRI melihat adanya peluang untuk memberikan kemudahan tambahan melalui sinergi dengan platform digital yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah, tetapi juga meningkatkan pengalaman transaksi yang lebih mudah bagi nasabah,” ujarnya.

Melalui program ini, pengguna BRI Kartu Kredit berlogo Mastercard dapat memanfaatkan berbagai penawaran. Misalnya, pada layanan GrabFood, pengguna dapat memperoleh potongan harga sebesar Rp15.000 untuk minimum transaksi Rp75.000 pada periode reguler, serta potongan Rp25.000 dengan minimum transaksi Rp100.000 pada periode payday.

Sementara itu, untuk layanan GrabCar, tersedia potongan Rp15.000 dengan minimum transaksi Rp80.000, serta potongan Rp25.000 dengan minimum transaksi Rp100.000 pada periode payday. Sedangkan, untuk kebutuhan pengiriman, layanan GrabExpress memberikan potongan harga sebesar Rp10.000 dengan minimum transaksi Rp50.000, serta potongan Rp15.000 dengan minimum transaksi Rp60.000 pada periode payday.

Lebih lanjut, Aris menambahkan bahwa optimalisasi penggunaan kartu kredit sebagai opsi pembayaran digital menjadi salah satu fokus BRI dalam memperkuat ekosistem transaksi. Dengan berbagai program yang terintegrasi dengan platform digital, BRI mendorong peningkatan frekuensi transaksi sekaligus memperluas utilisasi kartu kredit dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.