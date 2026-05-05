Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dorong Kepatuhan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB-P2 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |09:50 WIB
Dorong Kepatuhan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB-P2 2026
Ilustrasi membayar pajak PBB-P2. (Foto: dok Freepik/rawpixel)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Kini, salah satunya dengan menghadirkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak. 

Dengan adanya keringanan ini, masyarakat yang membayar pajak tepat waktu tidak hanya menyelesaikan kewajiban administrasi, tetapi juga dapat merasakan manfaat finansial yang lebih besar. 

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak dapat menikmati keringanan pokok PBB-P2 tanpa perlu mengajukan permohonan.

Artinya, masyarakat yang memenuhi ketentuan periode pembayaran akan langsung memperoleh potongan secara otomatis saat melakukan pembayaran.

Skema Insentif PBB-P2

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan lebih ringan. Di sisi lain, insentif tersebut juga mendorong pembayaran pajak tepat waktu, terutama bagi warga yang ingin menyelesaikan kewajiban sejak awal periode.

Untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap. Wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan memperoleh keringanan pokok sebesar 10 persen.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216425//mobil_listrik-LxYU_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Insentif, Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil-Genap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216330//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-6OfZ_large.jpg
Pramono Dorong Kelurahan Jadi Garda Terdepan Tangani KDRT hingga Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216400//pramono-1MRe_large.jpg
Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, Begini Solusi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216268//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2plR_large.jpg
KJP-KJMU Telat 2 Hari, Pramono Dibanjiri 1.000 Aduan di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/11/3216244//dana_murah_bri-ADGC_large.jpeg
Dana Murah Tembus Rp1.000 Triliun, Cost of Fund BRI Turun ke 2,3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/194/3216250//padel_fit_check_shopee-Eygu_large.jpeg
Padel Fit Check: Lengkapi Style Court to Cafe Favoritmu di Shopee
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement