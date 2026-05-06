Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Waspada Modus Penipuan Digital, BNI Imbau Nasabah Jaga Data Sensitif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |10:42 WIB
Waspada Modus Penipuan Digital, BNI Imbau Nasabah Jaga Data Sensitif
BNI imbau nasabah jaga data sensitif di tengah maraknya modus penipuan digital. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan data sensitif kepada pihak mana pun, seiring meningkatnya berbagai modus penipuan digital yang menyasar pengguna layanan perbankan, khususnya kanal digital seperti BNIdirect.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, Perseroan tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan bank.

“Kami mengingatkan nasabah agar tidak pernah membagikan data sensitif kepada pihak mana pun, termasuk yang mengatasnamakan BNI, karena hal tersebut merupakan bagian dari modus kejahatan digital,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI menjelaskan sejumlah data penting yang wajib dijaga kerahasiaannya, antara lain kata sandi, ID perusahaan, email, PIN, kode OTP, serta kode hard maupun soft token. Informasi tersebut tidak boleh dibagikan melalui kanal apa pun, baik telepon, SMS, email, maupun media sosial.

Selain itu, BNI menegaskan tidak pernah meminta ID pengguna BNIdirect, tidak mengirimkan tautan melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan untuk keperluan verifikasi, serta tidak meminta nasabah mengunduh aplikasi tertentu, termasuk aplikasi remote desktop seperti TeamViewer atau AnyDesk, dengan alasan bantuan layanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/15/3216628//wuling_air_ev-uNJ4_large.jpg
Wuling Air EV Bekas Makin Murah, Kini Mulai Rp90 Jutaan, Masih Layak Dibeli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/11/3216580//kolaborasi_bri_dan_grab_menghadirkan_potongan_harga_untuk_nasabah-JNgK_large.jpeg
Pengguna Kartu Kredit BRI Mastercard Bisa Nikmati Potongan Harga di Aplikasi Grab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/623/3216517//pmb_cyber_university-fFLK_large.jpg
PMB Cyber University 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Program Studi Berbasis Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/11/3216464//brilink_agen_capai_80_persen_desa-T89b_large.jpeg
BRILink Agen Tembus 1,18 Juta, Tersebar Lebih dari 80 Persen Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/11/3216435//bapenda_insentif_pbb_p2-jTnu_large.jpg
Dorong Kepatuhan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB-P2 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/11/3216244//dana_murah_bri-ADGC_large.jpeg
Dana Murah Tembus Rp1.000 Triliun, Cost of Fund BRI Turun ke 2,3 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement