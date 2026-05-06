HOME FINANCE

TASPEN Serahkan Manfaat bagi Nakes RSCM, Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |21:09 WIB
TASPEN salurkan manfaat kepada ASN nakes di RSCM yang menjadi salah satu korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. (Foto: dok TASPEN)
JAKARTA –  PT TASPEN (Persero) membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyelesaikan pembayaran manfaat bagi keluarga Faridah Utami dalam waktu singkat. Mendiang merupakan seorang tenaga kesehatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang menjadi salah satu korban dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin lalu (27/4/2026).

TASPEN telah merealisasikan pembayaran manfaat kepada Samiyadi Siswo Wardono, suami sekaligus ahli waris. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja dan Direktur Utama RSCM Supriyanto, di Gedung Kiara RSCM, Selasa (5/5/2026).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan, "Kami turut berdukacita sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhumah Faridah Utami yang telah mendedikasikan pengabdiannya sebagai tenaga kesehatan," ucapnya.

"Kami memahami bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sosok orang terkasih, namun TASPEN hadir untuk memastikan kepastian finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Seluruh hak almarhumah kami proses secara proaktif dan transparan melalui sistem digital agar manfaatnya bisa segera diterima keluarga," ujar Henra.

Samiyadi Siswo Wardono selaku Ahli Waris menyampaikan rasa terima kasih kepada TASPEN. "Manfaat ini sangat membantu kami di masa sulit. Di tengah duka yang kami alami, manfaat TASPEN ini benar-benar meringankan beban keluarga dan memberi sedikit kelegaan serta ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan.”

