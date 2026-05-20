bank bjb Tawarkan ST016, Investasi Syariah dengan Imbal Hasil Menarik

BANDUNG – ST016 hadir sebagai salah satu instrumen investasi syariah ritel untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang terjangkau, dan memiliki manfaat jangka panjang. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pada penawaran kali ini, ST016 menawarkan dua pilihan tenor, yakni ST016T2 (tenor dua tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,05 persen per tahun serta ST016T4 (tenor empat tahun) dengan imbal hasil sebesar 6,25 persen per tahun. Tingkat imbal hasil tersebut dinilai kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan saat ini.

Selain menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, ST016 juga memiliki karakteristik investasi yang sesuai bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Instrumen ini diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah dengan format Green Sukuk Ritel sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah serta mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST016. Penawaran ini berlangsung pada periode 8 Mei hingga 3 Juni 2026 dan dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital bank bjb.

Melalui kemudahan layanan digital, masyarakat kini dapat melakukan pemesanan ST016 secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Proses registrasi dan pemesanan dapat dilakukan secara online melalui platform resmi bank bjb. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya.