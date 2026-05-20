Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPS, PTPP Rombak Jajaran Pengurus dan Tetapkan Perubahan Anggaran Dasar

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |07:16 WIB
RUPS, PTPP Rombak Jajaran Pengurus dan Tetapkan Perubahan Anggaran Dasar
RUPST PT PP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh persetujuan atas tujuh mata acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2025, Selasa (19/5/2026). 

Pertama, Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Kedua, Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026.

Ketiga, Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026 serta remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan. 

Keempat, Pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Kelima, Pendelegasian kewenangan persetujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun. Lalu keenam, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketujuh, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pada mata acara ke-6 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Saham Seri B tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki 1 persen saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/278/2986837/ptpp-bakal-jual-tol-semarang-demak-dan-depok-antasari-eI5x052Bzy.jpg
PTPP Bakal Jual Tol Semarang-Demak dan Depok-Antasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/278/2942575/ptpp-targetkan-nilai-kontrak-baru-di-2024-naik-5-oVNYp8mc22.jpg
PTPP Targetkan Nilai Kontrak Baru di 2024 Naik 5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/278/2875815/keputusan-gugatan-pkpu-ptpp-dinilai-langgar-undang-undang-KamxTBuKgW.jpg
Keputusan Gugatan PKPU PTPP Dinilai Langgar Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/278/2850890/ptpp-keberatan-dengan-keputusan-kppu-soal-proyek-revitalisasi-tim-XhOnrq39Bo.jpg
PTPP Keberatan dengan Keputusan KPPU soal Proyek Revitalisasi TIM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/11/278/2592397/ptpp-habiskan-belanja-modal-rp854-miliar-untuk-apa-saja-bjDgNTJvTm.jpg
PTPP Habiskan Belanja Modal Rp854 Miliar, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/02/278/2464887/laba-ptpp-melonjak-306-jadi-rp86-miliar-qVz058sOA1.jpg
Laba PTPP Melonjak 306% Jadi Rp86 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement