Harga Emas Antam Merosot Rp65.000 Jadi Rp2.857.000 per Gram

JAKARTA – Harga emas Antam merosot pada perdagangan hari ini. Harga logam mulia turun Rp65.000 menjadi Rp2.857.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback—nilai yang diterima jika pemilik emas menjual kembali emas batangan—juga turun Rp60.000, menjadi Rp2.577.000 per gram.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen, PT Antam Tbk akan menerbitkan bukti potong PPh 22 sebagai penjual, sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, berdasarkan laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Jumat (3/4/2026):

Harga emas 0,5 gram: Rp1.478.000

Harga emas 1 gram: Rp2.857.000

Harga emas 2 gram: Rp5.654.000

Harga emas 3 gram: Rp8.456.000

Harga emas 5 gram: Rp14.060.000

Harga emas 10 gram: Rp28.065.000