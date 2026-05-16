HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam per 16 Mei 2026, Turun Gocap Jadi Rp2.769.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:05 WIB
Harga Emas Antam per 16 Mei 2026, Turun Gocap Jadi Rp2.769.000 per Gram
Logam mulia tersebut turun Rp50.000 menjadi Rp2.769.000 per gram. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harga emas Antam turun pada perdagangan hari ini. Logam mulia tersebut turun Rp50.000 menjadi Rp2.769.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp60.000 ke level Rp2.576.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (16/5/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.434.500
Emas 1 gram: Rp2.769.000
Emas 2 gram: Rp5.488.000
Emas 3 gram: Rp8.214.000
Emas 5 gram: Rp13.660.000
Emas 10 gram: Rp27.240.000
Emas 25 gram: Rp67.935.000
Emas 50 gram: Rp135.705.000
Emas 100 gram: Rp271.260.000
Emas 250 gram: Rp677.840.000
Emas 500 gram: Rp1.355.400.000
Emas 1.000 gram: Rp2.709.600.000

(Feby Novalius)

