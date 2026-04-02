HOME FINANCE SMART MONEY

Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini, Kompak Naik Tajam

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:00 WIB
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini, Kompak Naik Tajam
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini, Kompak Naik Tajam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga emas Antam, Galeri24 dan UBS hari ini, Kamis 2 April 2026. Harga emas logam mulia Antam, Galeri24 dan UBS kompak naik tajam dibanding hari sebelumnya.

Harga emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.922.000 per gram dibandingkan harga sebelummnya Rp2.902.000 per gram. Dalam dua hari, harga emas Anyam naik Rp95.000. Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga naik Rp50.000 menjadi Rp2.673.000.

Sementara harga emas Galeri24 naik Rp64.000 menjadi 2.908.000 per gram dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp2.844.000. Untuk produk emas UBS dijual Rp2.923.000 per gram atau naik Rp79.900 dari Rp2.844.000 per gram.

Emas Antam 
- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.922.000
‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.784.000
‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.651.000
‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp14.385.000
‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp28.715.000
‎- Harga emas 25 gram: Rp71.662.000
‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp143.245.000
‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp286.412.000
‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp715.765.000
‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.431.320.000
‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.862.600.000

 

