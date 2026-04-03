Berikut Cara Cek Penerima Bansos di April 2026, BLT Rp600.000 Cair

JAKARTA - Cek penerima bansos di April 2026. Pencairan ini masuk ke dalam bansos tahap 2. Bansos tahap 2 yang akan dicairkan seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Pemerintah telah mencairkan bansos PKH dan BPNT tahap 1 sejak Februari 2026. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat dapat Rp600.000.

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:

Bansos tahap 1 : Januari, Februari, Maret

Bansos tahap 2 : April, Mei, Juni

Bansos tahap 3 : Juli, Agustus, September.

Bansos tahap 4 : Oktober, November, Desember

Besaran Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.