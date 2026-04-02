Daftar Bansos yang Cair April 2026, Ada PKH, BPNT, BLT dan Lainnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |20:05 WIB
Daftar Bansos yang Cair April 2026, Ada PKH, BPNT, BLT dan Lainnya
Daftar Bansos yang Cair April 2026, Ada PKH, BPNT, BLT dan Lainnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar bansos yang cair April 2026, ada PKH, BPNT, BLT dan lainnya. Pemerintah masih terus mencairkan bansos reguler yang masuk ke dalam pencairan tahap 2 yaitu periode April, Mei dan Juni 2026.

Pada tahap 1, pemerintah telah mencairkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako. Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun. 

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat dapat Rp600.000. Sementara, penerima bansos PKH akan menerima sesuai kategori, mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000.

Lalu apa saja bansos yang cair selain PKH dan BPNT di April 2026? Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang cair April 2026, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

1. Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

2. Bansos BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

Bansos BPNT atau kartu sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM. Dana tersebut masuk dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dibelanjakan di e Warong atau agen bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

 

