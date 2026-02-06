Jadwal WFA Lebaran 2026: 16-17 dan 25-27 Maret

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana penerapan work from anywhere (WFA) pada Lebaran tahun 2026.

WFA 2 Tahap

Menko Airlangga mengatakan, penerapan WFA rencananya akan diberlakukan dalam 2 tahap. Pertama WFA dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan mendukung arus mudik, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Maret, dan periode kedua WFA diterapkan untuk tanggal 25-27 Maret untuk periode arus balik Lebaran 2026.

"Jadi kalau boleh di-spill work from anywhere-nya tanggal 16-17, tanggal 25, 26, 27," ungkap Airlangga dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

WFA Dukung Kelancaran Arus Mudik

Dia mengatakan, pemberlakuan WFA ini dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Harapannya dengan pemberlakuan WFA bisa membuat masyarakat melakukan mudik lebih awal sehingga pergerakan orang tidak terkonsentrasi pada satu waktu saja.

Tidak hanya itu, upaya untuk memecah konsentrasi arus mudik dan balik juga dilakukan dengan pemberian insentif diskon tarif transportasi. Baik diskon tarif tol untuk periode tertentu seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya, maupun diskon tarif angkutan transportasi umum, seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang.