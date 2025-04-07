3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat jumlah penumpang yang diangkut selama periode arus mudik dan balik lebaran 2025 sebanyak 3.634.782 penumpang. Jumlah merupakan akumulatif perjalanan pada periode 21 Maret hingga 6 April 2025.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, hingga 7 April 2025 pukul 07.00 WIB, KAI mencatat bahwa sebanyak 4.342.698 tiket telah terjual, setara dengan 95% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.

1. Jumlah Penumpang

Secara keseluruhan, dari jumlah tersebut, 3.662.456 tiket KA Jarak Jauh terjual dengan tingkat okupansi 106%, sedangkan 680.242 tiket KA Lokal terjual dengan okupansi 59%.

Dalam periode 21 Maret hingga 6 April 2025, total 3.634.782 penumpang telah dilayani oleh KAI, baik melalui KA Jarak Jauh maupun KA Lokal. Angka ini menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan efisien.

Adapun tren kedatangan penumpang ke Jakarta pada periode arus balik, mulai menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2 April 2025. Pada tanggal tersebut, tercatat sebanyak 41.727 penumpang tiba di berbagai stasiun Daop 1 Jakarta. Angka tersebut meningkat menjadi 49.499 penumpang pada 3 April, dan terus naik menjadi 52.564 pada 4 April.

"Puncak kedatangan terjadi pada 5 dan 6 April 2025, masing-masing dengan jumlah penumpang datang sebanyak 52.651 dan 52.699 orang. Berdasarkan angka penjualan tiket sementara hingga pagi ini, diperkirakan masih akan ada 51.452 penumpang yang datang ke Jakarta pada 7 April, menjadikan volume kedatangan tetap tinggi meski puncak arus balik yang diprediksi telah lewat," ujar Anne dalam keterangan resmi, Senin (7/4/2025).