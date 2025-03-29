Stasiun Senen Dibanjiri Pemudik di H-2 Lebaran

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen dibanjiri pemudik pada Sabtu (29/3/2025) atau di H-2 Lebaran. Berdasarkan pantauan langsung, tampak ruang tunggu stasiun dipenuhi dengan pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman.

Kursi-kursi di ruang tunggu terlihat penuh sesak, bukan hanya diisi orang tapi juga barang-barang bawaan. Kepadatan juga bisa disaksikan di teras dan area luar stasiun di mana banyak pemudik yang menunggu di luar sambil mencari angin segar.

1. Data Pemudik

Untuk diketahui, berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), tercatat ada 27.934 pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen di hari ini. Hal ini juga seperti diungkap oleh Manajer Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko.

"Per hari ini, Sabtu (29/3/2025), penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 27.934 dengan okupansi sebesar 103%," katanya.