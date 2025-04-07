Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |20:05 WIB
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan (Foto: ASDP)
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan (Foto: ASDP)
JAKARTA - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo memastikan operasional penyeberangan arus balik Lebaran 2025 di lintasan utama Bakauheni–Merak berjalan lancar dan kondusif. Di mana puncak arus balik terjadi pada Sabtu (5/4) atau H+4 Lebaran dengan total 35.965 unit kendaraan dan Minggu (6/4) atau H+5 sebanyak 42.201 unit kendaraan.

Salah satu kunci utama kelancaran tersebut adalah penerapan skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) yang terbukti mempercepat rotasi kapal dan meminimalisasi penumpukan kendaraan di pelabuhan. 

“Sejak Sabtu malam hingga dini hari, kami telah mengaktifkan tambahan kapasitas TBB secara intensif. Kapal yang tiba di Merak langsung melakukan bongkar muatan dan segera kembali ke Bakauheni tanpa muat ulang. Ini membuat arus kendaraan jauh lebih cepat mengalir," ujar Heru dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/4/2025).

1. Layanan Pelabuhan Berjalan Normal

Heru menegaskan, seluruh layanan pelabuhan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Seluruh dermaga di Pelabuhan Bakauheni dan Merak tetap beroperasi penuh untuk melayani kepulangan pemudik. 

“Kami mengapresiasi seluruh stakeholder—Kemenhub, KSOP, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah—atas sinergi dan dukungan penuh terhadap kelancaran Angkutan Lebaran tahun ini," tambahnya.

2. Data Pemudik Belum Kembali ke Jawa

Pada Minggu (5/4) kemarin hingga pukul 17.00 WIB memang tercatat masih ada sekitar 80 ribu pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Meski demikian, Heru menyampaikan optimisme bahwa sisa arus balik akan terkendali hingga hari Senin (7/4) dan seterusnya.

"Kami berharap para pemudik arus balik tetap menjaga stamina kesehatan dan juga kendaraan yang digunakan, mematuhi aturan petugas di pelabuhan dan kapal, sehingga perjalanan balik berjalan lancar, aman, nyaman hingga seluruh pemudik tiba dengan selamat," ujar Heru.

 

