HOME FINANCE HOT ISSUE

Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |05:32 WIB
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengiriman sepeda motor pemudik pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2025 mengalami peningkatan. Pengiriman barang mengambil peranan penting dalam menyukseskan masa angkutan lebaran baik pada masa arus mudik maupun arus balik.

KAI Logistik mencatat tren pengiriman barang pada masa angkutan mudik lebaran di antaranya paket, sepeda motor dan hewan peliharaan. Pada periode arus balik, pengiriman sepeda motor mendominasi hingga H+8 Idul Fitri yang dilayani melalui segmen KALOG Express.

1. Pengiriman Motor Pemudik

Layanan KALOG Express telah kembali melayani kebutuhan pengiriman masyarakat. Service point secara bertahap telah beroperasi sejak 1 April untuk melayani pelanggan khususnya penerimaan barang dan beroperasi untuk pengiriman ke tujuan tertentu sejak 4 April dan sepenuhnya beroperasi ke semua tujuan mulai 7 April 2025.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik Dwi Wulandari, mengungkapkan layanan KALOG Express kembali hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Tercatat sejak 1 April hingga 7 April 2025, layanan KALOG Express telah melayani pengiriman sejumlah 433 ton dengan pengiriman terbanyak pada sepeda motor sejumlah 2.066 sepeda motor.

"Kami melihat kebutuhan pengiriman sepeda motor masih cukup besar, bahkan meningkat hampir 9% dibandingkan rerata mingguan pada periode Ramadan dan arus mudik,” Jumat (11/4/2025).

2. Pengiriman Logistik Lebaran

Pada periode tersebut, KAI Logistik mencatat pengiriman sepeda motor terbanyak menuju Jakarta disusul ke kota lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Layanan pengiriman sepeda motor menjadi layanan unggulan khususnya pada periode mudik dan libur Lebaran. 

 

