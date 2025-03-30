Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |20:21 WIB
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
Jumlah Penumpang Pesawat Terbang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) bersama anak usahanya, Citilink, mencatatkan jumlah angkutan penumpang sebanyak 81.030 penumpang pada momentum puncak arus keberangkatan musim libur lebaran 1446 H/2025 M yang jatuh pada Jumat (28/3/2025) lalu. 

1. Ada Kenaikan Penumpang

Angka tersebut tercatat menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 65,89 persen dibandingkan dengan awal periode peak season pada pekan lalu (21/3) yaitu sebanyak 48.844 penumpang.

Pada periode tersebut, GIAA mengangkut sedikitnya 45.257 penumpang sementara Citilink sedikitnya 35.773 penumpang dari total 478 penerbangan yakni 244 penerbangan Garuda Indonesia dan 234 penerbangan Citilink. Angka penerbangan tersebut telah mencakup 20 penerbangan tambahan (extra flight) Garuda Indonesia dan 7 penerbangan tambahan (extra flight) Citilink.

Direktur Utama GIAA, Wamildan Tsani mengungkapkan, sejalan dengan peningkatan trafik penumpang pada musim libur lebaran tahun ini, perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan penerbangan bagi masyarakat melalui kesiapan operasional penerbangan dengan memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan penerbangan dan tepat waktu guna mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat.

“Guna memastikan seluruh mobilitas selama puncak arus keberangkatan libur lebaran ini, perseroan telah menyiapkan berbagai langkah optimalisasi aspek operasional, mulai dari peningkatan frekuensi penerbangan pada rute-rute favorit, ketersediaan armada, hingga penguatan layanan di seluruh titik operasional untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lancar bagi penumpang,” kata Wamildan dalam siaran pers, dikutip Minggu (30/3/2025).

 

