HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Bersama BUMN 2024, Erick Thohir Ingin Tekan Kecelakaan Pemudik Motor

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |18:47 WIB
Mudik Bersama BUMN 2024, Erick Thohir Ingin Tekan Kecelakaan Pemudik Motor
BUMN gelar mudik gratis 2024 (Foto: Waskita)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, program mudik gratis BUMN 2024 untuk membantu masyarakat. Utamanya masyarakat kurang mampu yang ingin mudik lebaran dengan aman dan nyaman.

Program ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor.

"Kalau kita lihat data tingkat kecelakaan paling tinggi pemudik yang menggunakan sepeda motor," ucapnya Jumat (5/4/2024).

Erick mengatakan, pihaknya mendorong program bagaimana kerjasama 88 BUMN yang tahun ini bisa memberikan lebih dari 90.000 pemudik. Dirinya berharap kegiatan mudik gratis bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap tentu program yang sudah berjalan 5 tahun ini bisa dilanjutkan karena ini bagian dari kepedulian kami BUMN seperti arahan Bapak Presiden untuk meringankan kendala yang dihadapi masyarakat. Insya Allah kami BUMN bisa hadir membantu kebutuhan masyarakat,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
