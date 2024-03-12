JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 1.298.968 tiket kereta api (KA) jarak jauh sudah terjual. Jumlah itu setara 43% dari total tempat duduk yang disediakan, yakni 2.992.453.
Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, menyatakan jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun, 1.298.968 tiket kereta api yang sold out berdasarkan berdasarkan pantauan data pada Selasa pagi tadi.
“Berdasarkan pantauan data pada Selasa pukul 08.30, tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.298.968 tiket atau 43 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 2.992.453 tiket pada periode tersebut,” ujar Joni, Selasa (12/3/2024).
Adapun, kereta api favorit untuk periode angkutan Lebaran 2024:
1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)