Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.298.968 Tiket Kereta Api Lebaran 2024 Ludes Terjual, Berikut Tujuan Favorit

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |16:16 WIB
1.298.968 Tiket Kereta Api Lebaran 2024 Ludes Terjual, Berikut Tujuan Favorit
Tiket Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 1.298.968 tiket kereta api (KA) jarak jauh sudah terjual. Jumlah itu setara 43% dari total tempat duduk yang disediakan, yakni 2.992.453.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, menyatakan jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun, 1.298.968 tiket kereta api yang sold out berdasarkan berdasarkan pantauan data pada Selasa pagi tadi.

“Berdasarkan pantauan data pada Selasa pukul 08.30, tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.298.968 tiket atau 43 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 2.992.453 tiket pada periode tersebut,” ujar Joni, Selasa (12/3/2024).

Adapun, kereta api favorit untuk periode angkutan Lebaran 2024:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920/menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807/kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/320/2993119/mudik-bersama-bumn-2024-erick-thohir-ingin-tekan-kecelakaan-pemudik-motor-hI7omStFOe.jpg
Mudik Bersama BUMN 2024, Erick Thohir Ingin Tekan Kecelakaan Pemudik Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991451/hati-hati-calo-tiket-mudik-gratis-angkutan-lebaran-2024-Mw8UK3VHL2.jpg
Hati-Hati Calo Tiket Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/320/2989317/banyak-mudik-gratis-pengusaha-bus-telolet-curhat-tiket-belum-laku-lckP8IIarH.jpg
Banyak Mudik Gratis, Pengusaha Bus Telolet Curhat Tiket Belum Laku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/320/2988966/menaker-dorong-perusahaan-adakan-mudik-gratis-bagi-karyawan-bsLQ7q1JX7.jpg
Menaker Dorong Perusahaan Adakan Mudik Gratis Bagi Karyawan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement