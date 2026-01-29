Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Danantara soal Bursa RI Turun Kasta Imbas MSCI, Dana Asing Bisa Kabur Rp840 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |13:56 WIB
Danantara soal Bursa RI Turun Kasta Imbas MSCI, Dana Asing Bisa Kabur Rp840 Triliun
Danantara soal Bursa RI Turun Kasta Imbas MSCI, Dana Asing Bisa Kabur Rp840 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontier market berisiko memicu arus keluar dana asing (capital outflow) sebesar USD25 miliar-USD50 miliar dari pasar keuangan domestik. Angka tersebut setara Rp420 triliun-Rp840 triliun (kurs Rp16.800 per USD).

Penurunan kasta bursa saham Indonesia ini buntut dari keputusan MSCI terkait transparansi free float. Hal ini membuat IHSG anjlok hingga mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut.

"Tentu kami akan berinvestasi proposional, apabila nanti likuiditasnya menurun. Kalau untuk perubahan ke frontier market, kurang lebih USD25 miliar-USD50 miliar outflow," ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Pandu mengatakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai masukan secara langsung kepada lembaga penyedia indeks global MSCI. Menurutnya, masukan yang disampaikan MSCI kepada para pemangku kepentingan di Indonesia juga sudah sangat jelas.

Dia menyebutkan, jika Indonesia benar-benar masuk dalam kategori frontier market, maka akan sejajar dengan negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan Senegal dalam daftar klasifikasi MSCI.

"Regulator harus bisa bertindak, saya membaca list frontier market, karena kan persiapannya ke frontier market sekarang. Ada negara seperti Bangladesh, Pakistan, Senegal, mungkin ini cita-cita dari regulasi saya tidak tahu, saya serahkan kepada regulator," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198259/purbaya-fjxI_large.jpg
IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198237/ihsg-4258_large.jpg
IHSG Anjlok 8%, BEI Kembali Berlakukan Trading Halt Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198232/ihsg-dGDH_large.jpg
IHSG Hari Ini Kembali Anjlok 3,5%, Dibuka Melemah ke 8.027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198224/ihsg-Eq7s_large.jpg
IHSG Masih Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cermati 4 Saham Pilihan Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198138/purbaya-QUpY_large.jpg
IHSG Anjlok 7,35 Persen hingga Trading Halt, Purbaya Sebut Isu Transparansi dan Goreng Saham 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198135/bei-vCOU_large.jpg
Saham Indonesia Bisa Turun Kasta Setara Filipina Imbas MSCI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement