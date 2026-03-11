Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:14 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,59 persen atau 43,86 poin ke level 7.484,77 pada perdagangan hari ini, Rabu (11/3/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,43 persen ke 7.472, dengan 317 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 496 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp787 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,32 persen ke 762, indeks JII naik 0,43 persen ke 500, indeks MNC36 naik 0,52 persen ke 315, dan IDX30 naik 0,51 persen ke 403.

Untuk indeks sektoral mayoritas kompak berada di zona hijau seperti konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan, serta bahan baku. Sedangkan hanya energi yang melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT Pakuan Tbk (UANG).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indospring Tbk (INDS), PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206170/ihsg_hari_ini-flW6_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.440
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205873/ihsg-cT3v_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 3,4% ke 7.321
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205837/rupiah-mEbU_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205836/ihsg_melemah-P6lA_large.jpg
IHSG Ambruk Hari Ini, Dibuka Anjlok Dekati 3 Persen ke 7.374
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205349/ojk-cziU_large.jpg
5 Fakta Mirae Asset Goreng Saham BEBS hingga Untung Rp14,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/278/3205394/ihsg_melemah-DFav_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement