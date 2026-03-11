IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.484, 317 Saham Terbang Tinggi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,59 persen atau 43,86 poin ke level 7.484,77 pada perdagangan hari ini, Rabu (11/3/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,43 persen ke 7.472, dengan 317 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 496 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp787 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,32 persen ke 762, indeks JII naik 0,43 persen ke 500, indeks MNC36 naik 0,52 persen ke 315, dan IDX30 naik 0,51 persen ke 403.

Untuk indeks sektoral mayoritas kompak berada di zona hijau seperti konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan, serta bahan baku. Sedangkan hanya energi yang melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT Pakuan Tbk (UANG).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indospring Tbk (INDS), PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

(Dani Jumadil Akhir)

