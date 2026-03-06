Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 1,6 Persen ke 7.585 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 124,85 poin atau 1,62 persen ke level 7.585,69 pada sesi terakhir perdagangan. 

Pada penutupan perdagangan, Jumat (6/3/2026), terdapat 181 saham menguat, 581 saham melemah dan 196 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,6 triliun dari 31,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,49 persen 776, indeks JII turun 1,42 persen 506, indeks IDX30 turun 2,13 persen 410 dan indeks MNC36 turun 2,40 persen 320.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, teknologi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, kesehatan, transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 24,65 persen ke Rp885, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,53 persen ke Rp660, dan saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) naik 17,67 persen ke Rp6.325.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT MD Entertainment Tbk (FILM) turun 15 persen ke Rp4.420, PT Pikko Land Development Tbk (RODA) turun 14,86 persen ke Rp63 dan PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) turun 14,86 persen di Rp63.
 

(Dani Jumadil Akhir)

