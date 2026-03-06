Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.699

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |09:22 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.699
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,14 persen ke level 7.699 pada hari ini, Jumat (6/3/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,30 persen ke 7.687, dengan 187 saham di zona hijau, 317 melemah, dan 454 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,0 triliun, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,45 persen ke 784, indeks JII melemah 0,61 persen ke 510, indeks MNC36 melemah 0,42 persen ke 326, dan IDX30 melemah 0,38 persen ke 417.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau hanya energi dan transportasi. Sisanya seperti konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, infrastruktur, dan kesehatan, serta bahan baku masih melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG), PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO), dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

 

