IHSG Ditutup Melesat 124 Poin ke Level 7.701

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 1,64% atau 124 poin ke level 7.701.

Pada pembukaan perdagangan, Kamis (5/3/2026), IHSG sudah menguat 1,56% ke level 7.695,35.

Selanjutnya, IHSG melanjutkan penguatan 2,14% ke 7.738, dengan 482 saham di zona hijau, 73 melemah, dan 403 stagnan. Transaksi awal tercatat mencapai Rp1,2 triliun, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,37% ke 790, indeks JII naik 2,72% ke 518, indeks MNC36 naik 2,57% ke 329, dan IDX30 naik 2,59% ke 420.

Mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non-siklikal, properti, infrastruktur, transportasi, kesehatan, serta bahan baku.